"Внятно объяснить, зачем это сделала, не смогла". Укравшую оленьи шкуры в Териберке туристку нашли

Кража попала в объектив камер видеонаблюдения. Фото: скрин видео vk.com/my_teriberka

На днях из одного из отелей в Териберке женщина в годах украла оленьи шкуры, которые украшали холл. Шкуры были прибиты к стене, и туристке пришлось отдирать их. Каждый ее шаг записали камеры видеонаблюдения.

Нарушительницу быстро нашли - вместе со знакомыми она остановилась в лагере на берегу моря.

- Внятно объяснить, зачем утащили не смогли, - пишут северяне в паблике "Моя Териберка" (12+).

Укравшая шкуры женщина была пьяна, но чужое имущество вернула.

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