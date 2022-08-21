За неделю 448 человек в Мурманской области заболели коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в Мурманской области растет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперштаб Мурманской области опубликовал статистику по COVID-19 за последнюю неделю.

- За период с 14 по 20 августа зарегистрировано 448 новых случаев заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 136 079 человек, - сообщает оперштаб.

Больше всего заболевших приходится на Мурманск - 262 новых случая за неделю.

Неделей ранее число заболевших составляло 312 северян.

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