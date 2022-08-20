Из отеля в Териберке туристы украли оленьи шкуры

Кража попала в объектив камер видеонаблюдения. Фото: скрин видео vk.com/my_teriberka

В Териберке пожилые туристы обокрали местный отель, содрав со стен оленьи шкуры. Кража попала в объектив камер видеонаблюдения, злоумышленников ищут.

- Пьяные и не молодые люди воспользовались моментом отсутствия администратора. Может быть кто-то узнает героев? - пишут в группе "Моя Териберка | интернет-газета".

Напомним: 65-летний житель Мурманска в один момент потерял свою коллекцию из более чем 200 монет. Кражу быстро раскрыли полицейские.

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