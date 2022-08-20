В Североморске произошло ДТП с участием БТР

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 19 августа в Североморске произошла авария с участием бронетранспортера. БТР наехал на легковушку на одной из дорог.

Hyundai получил основательные повреждения. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомни: в Мурманске машина сбила маму с дочкой, которые переходили дорогу в неположенном месте.

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