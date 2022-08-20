Под Североморском водитель сбил лисенка и уехал

Временно травмированный детеныш живет в вольере. Фото: vk.com/dobrovmurmanske

В Мурманской области 19 августа произошло ДТП с участием дикого животного.

— У Малого Сафоново автомобилист сбил и бросил на дороге этого малыша. Лисенка подобрала Оксана, отвезла в госклинику и этим спасла ему жизнь. Прогнозы пока крайне осторожные, хотя Фокс Сафонов уже привстает, травмы черепно-мозговые - это не шутка, - рассказали в «Группе волонтеров Лизы Титовой» (12+).

Временно травмированный детеныш живет в вольере.

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