В Мурманске пропала женщина, которая нуждается в медицинской помощи

Близкие не знают, где находится женщина. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске объявлен новый поиск пропавшего человека. 51-летняя Ирина Новик ушла из дома на улице Крупской еще 1 августа. С тех пор ее близкие не знают, где она находится.

Пропавшая северянка нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто может помочь с поисками, просят обратиться в полицию по телефонам 02, 102 или в поисковый отряд «МурманСпас» - 8911-311-70-20.

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