Мошенники взламывают аккаунты мурманских групп в "ВКонтакте"

Северянам продолжают приходить опасные сообщения.
Фото: Анастасия ОСИПОВА
Жителям Мурманской области продолжают поступать сообщения в "ВКонтакте" о том, что их страницу якобы пытаются взломать. Текст приходит якобы от лица администрации социальной сети, но на самом деле злоумышленники взламывают различные сообщества.
- Мне пришло сообщение от группы, которая специализируется на шумоизоляции для машин, - рассказал читатель "КП"-Мурманск".
Ранее мы писали, что такие сообщения писали с аккаунта новостного паблика Мурманской области.
- Мы обнаружили вход в ваш аккаунт с неизвестного IP-Адреса. Мы предполагаем, что это произошло без вашего ведома. Поэтому просим вас срочно сменить пароль по данной форме, - гласит текст.
Северян просят не переходить по ссылкам в таких сообщениях.
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