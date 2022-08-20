Прокуратура Мурманской области проводит проверку по ДТП, в котором пострадали мама и дочка

Мама и дочка попали в больницу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Около четырех часов дня 19 августа в Мурманске на улице Капитана Буркова - у спорт-клуба Nord Gym - под колеса машины попали мама с дочкой.

- По предварительным данным девочка 2011 года рождения, переходившая с матерью автодорогу, в результате ДТП получила удар от проезжавшего легкового автомобиля. С телесными повреждениями в виде ушибов головы и локтевого сустава малолетняя пострадавшая и ее мама доставлены в медицинское учреждение, где в настоящее время устанавливается точный диагноз, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Семья переходила дорогу в неположенном месте и вышла на проезжую часть из-за припаркованной машины.

По поручению и.о. прокурора Мурманской области Андрея Каширникова проводится проверка.

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