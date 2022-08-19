Во время обвала породы на руднике в Оленегорске пострадали два человека

Двух работников рудника госпитализировали.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Днем 19 августа на горном руднике АО «Олкон» в Оленегорске произошло внезапное обрушение горной пород.
Как сообщил "КП"-Мурманск" информированный источник, пострадали два человека, которых оперативно госпитализировали. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Подробности происшествия уточняются.
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