Мишустину представили контейнер-холл в Мурманске на форуме «Среда для жизни»

Северянка рассказала о благоустройстве заполярных городов, в том числе и ЗАТО. Фото: vk.com/containerhallmurmansk

На форуме «Среда для жизни» архитектор из Мурманска Екатерина Агеенко представила премьер-министру России Михаилу Мишустину проект контейнер-холла в Мурманске. Напомним: его открыли 26 июня губернатор Мурманской области Андрей Чибис и телеведущий Андрей Малахов.

Также северянка рассказала о благоустройстве заполярных городов, в том числе и ЗАТО.

- Именно эти идеи и идеи, каким образом сделать точку притяжения для жителей ваших городов, они точно абсолютно приведут нас к тому, чтобы наши города цвели и комфортное, благополучное на сегодняшний день жилье для людей радовало всех, – отметил Михаил Мишустин.

Напомним: в мурманском контейнер-холле открылся урбан-фестиваль "Рост".

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