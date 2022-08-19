За сутки 85 человек в Мурманской области заразились коронавирусом

Общее число заболевших северян с начала пандемии выросло до 136 002 человек, смертей - до 3 342 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в Мурманской области коронавирусом заразились 85 человек. Днем ранее показатель был 72 человека.

При этом за сутки не фиксировали ни одной смерти от Covid-19. Общее число заболевших северян с начала пандемии выросло до 136 002 человек, смертей - до 3 342 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный врач Мурманского областного онкодиспансера опроверг свои слова о штамме "Кентавр". Ранее он сообщил, что в регионе выявлены первые заболевшие (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru