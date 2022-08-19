Жителям Мурманска мошенники рассылают сообщения с аккаунта новостного паблика в "ВКонтакте"

19 августа жители Мурманска стали получать сообщения в "ВКонтакте" якобы от администрации социальной сети. Фото: Антон ЗАБИРОВ

19 августа жители Мурманска стали получать сообщения в "ВКонтакте" якобы от администрации социальной сети.

- Мы обнаружили вход в ваш аккаунт с неизвестного IP-Адреса. Мы предполагаем, что это произошло без вашего ведома. Поэтому просим вас срочно сменить пароль по данной форме, - говорится в сообщении.

Далее идет ссылка. Также в тексте уточняется, что "попытка взлома" была с территории Украины. Однако сообщение пришло от новостного паблика в "ВКонтакте", который был взломан.

Северянам стоит быть внимательнее и не переходить по ссылкам в подобных сообщениях. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Ранее с этим сообществом мы вели переписку, так как они использовали нашу новость, не указав источник. Так что понять, что на самом деле пишет не администрация "ВКонтакте" было несложно, - рассказала редактор "Комсомольской правды"-Мурманск" Мария Пашенкова.

Северянам стоит быть внимательнее и не переходить по ссылкам в подобных сообщениях. Ведь тогда личные страницы в соцсети действительно могут взломать.

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