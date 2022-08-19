На руднике в Оленегорске произошло обрушение породы

На месте работали пять спасателей, информация о пострадавших уточняется.
Днем 19 августа в Оленегорске произошло ЧП.
- В 15.35 в оперативную дежурную службу Главного управления МЧС России по Мурманской области поступила информация, что на горном руднике АО «Олкон» произошло внезапное обрушение горной породы, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
На месте работали пять спасателей, информация о пострадавших уточняется.
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