Бывший заместитель командующего Северным флотом стал командующим Черноморским флотом

Ранее Соколов в 2012-2013 годах был командующим Кольской флотилией разнородных сил Северного флота. Фото из архива ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»

Новым командующим Черноморским флотом стал Виктор Соколов. Он подтвердил свое назначение.

Ранее Соколов в 2012-2013 годах был командующим Кольской флотилией разнородных сил Северного флота, после с августа 2013 года по декабрь 2019 года был заместителем командующего Северным флотом.

Затем стал начальником Военно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-Морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова»

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