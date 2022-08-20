20 августа жителей Мурманской области ждут на "Табуретку" в Мончегорске

20 августа в Мончегорске состоится кульминация традиционного поэтического фестиваля "Табуретка", который стартовал 5 числа. Фото: vk.com/taburetkafest

20 августа в Мончегорске состоится кульминация традиционного поэтического фестиваля "Табуретка", который стартовал 5 числа.

- С 12.00 до 18.00 веселимся на свежем воздухе в парке им. Сергея Бровцева - игры, мастер-классы, выступления, арт-проекты, перформансы, розыгрыши призов. Погода обещает быть теплой, отличный повод насладиться уходящим летом , - сообщили организаторы фестиваля.

На "Табуретку" приедут знаменитости, например, стендап-комики Амбарцум Симонянц и Елена Новикова, а также заслуженный артист РФ, знаменитый Дукалис - Сергей Селин.

Программу фестиваля можно посмотреть здесь.

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