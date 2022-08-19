Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 августа 2022 12:37

Из-за сухой грозы на одном из островов Кандалакшского заповедника загорелся лес

Возгорание вовремя заметили
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Выгореть успели 12 квадратных метров леса, но за полчаса очаг локализовали.

Выгореть успели 12 квадратных метров леса, но за полчаса очаг локализовали.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кандалакшском заповеднике едва не случился серьезный пожар на острове Семеновец Лувеньгского архипелага. Его вовремя заметили инспекторы заповедника во время патрулирования акватории 18 августа.

- Специалисты предполагают, что причиной происшествия стала сухая гроза. Во всяком случае, следов пребывания людей на острове не обнаружили. Посещение территорий заповедника без специального разрешения его администрации запрещено. По статистике в последнее время нарушений этого запрета стало значительно меньше, - сообщили в Кандалакшском заповеднике.

Выгореть успели 12 квадратных метров леса, но за полчаса очаг локализовали.

Напомним: в Мурманской области пожароопасный сезон начался 16 мая. С этой даты леса на Кольском полуострове горели 31 раз на общей площади 188,65 гектара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный врач Мурманского областного онкодиспансера опроверг свои слова о штамме "Кентавр". Ранее он сообщил, что в регионе выявлены первые заболевшие (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru