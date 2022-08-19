Из-за сухой грозы на одном из островов Кандалакшского заповедника загорелся лес

Выгореть успели 12 квадратных метров леса, но за полчаса очаг локализовали. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кандалакшском заповеднике едва не случился серьезный пожар на острове Семеновец Лувеньгского архипелага. Его вовремя заметили инспекторы заповедника во время патрулирования акватории 18 августа.

- Специалисты предполагают, что причиной происшествия стала сухая гроза. Во всяком случае, следов пребывания людей на острове не обнаружили. Посещение территорий заповедника без специального разрешения его администрации запрещено. По статистике в последнее время нарушений этого запрета стало значительно меньше, - сообщили в Кандалакшском заповеднике.

Выгореть успели 12 квадратных метров леса, но за полчаса очаг локализовали.

Напомним: в Мурманской области пожароопасный сезон начался 16 мая. С этой даты леса на Кольском полуострове горели 31 раз на общей площади 188,65 гектара.

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