Из-за сухой грозы на одном из островов Кандалакшского заповедника загорелся лес

Выгореть успели 12 квадратных метров леса, но за полчаса очаг локализовали.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Кандалакшском заповеднике едва не случился серьезный пожар на острове Семеновец Лувеньгского архипелага. Его вовремя заметили инспекторы заповедника во время патрулирования акватории 18 августа.
- Специалисты предполагают, что причиной происшествия стала сухая гроза. Во всяком случае, следов пребывания людей на острове не обнаружили. Посещение территорий заповедника без специального разрешения его администрации запрещено. По статистике в последнее время нарушений этого запрета стало значительно меньше, - сообщили в Кандалакшском заповеднике.
Выгореть успели 12 квадратных метров леса, но за полчаса очаг локализовали.
Напомним: в Мурманской области пожароопасный сезон начался 16 мая. С этой даты леса на Кольском полуострове горели 31 раз на общей площади 188,65 гектара.
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