До +27 и грозы обещают синоптики жителям Мурманской области в субботу

В субботу, 20 августа, ожидается до +27 тепла, но местами будет дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рабочая неделя в Мурманской области завершилась прохладой и дождями после аномальной жары. Но выходные обещают побаловать северян теплом.

- 19-21 августа погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия антициклона, расположенного на севере Европейской части России. В этот период в нашем регионе ожидается теплая погода, в отдельных районах кратковременные дожди, местами грозы. В дневные часы температура воздуха составит от +18+23 градусов 19 августа до +22+27 градусов 20-21 августа, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.

В субботу, 20 августа, ожидается до +27 тепла, но местами будет дождь.

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