20 августа в Мурманске пройдет фестиваль «На Севере – Спорт»

Основные мероприятия начнутся в 12.00, однако уже в 10.30 откроется интерактивная зона. Фото: sport.gov-murman.ru

20 августа в Мурманске состоится фестиваль «На Севере – Спорт». Северян ждут на насыщенную программу в Долине Уюта.

Основные мероприятия начнутся в 12.00, однако уже в 10.30 откроется интерактивная зона.

- В 12.00 начнется серия велопробегов для детей от 3 до 12 лет. В 14.00 – старт массового красочного забега для участников от 12 лет в стиле фестиваля Холи. В 15.30 на фестивальной сцене выступит гость мероприятия – российский исполнитель Андрей Звонкий, - сообщили в минспорте Мурманской области.

Напомним: 4 сентября после двухлетнего перерыва в Мурманске пройдет фестиваль "Гольфстрим". До места его проведения - моста через Кольский залив - будут по традиции ходить бесплатные автобусы.

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