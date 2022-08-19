В Мурманской области запустят пилотный суперсервис «Моя школа»

Пользу сервис принесет как ученикам, так и педагогам и родителям. Фото: Правительство Мурманской области

Мурманская область вошла в число 15 регионов, где с сентября будет реализован пилотный проект суперсервиса «Моя школа». Остальные субъекты подключатся к нему с января 2023-го.

Пользу сервис принесет как ученикам, так и педагогам и родителям.

- Расписание уроков, домашние задания, возможность работы с документами, информация об успехах ребенка – это лишь часть функций, которые будут доступны на платформе. Рассчитываем, что внедрение такой площадки значительно повысит качество образовательной среды региона, – отметил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин.

«Моя школа» - это электронный школьный дневник, расписание уроков, облако для работы с документами, цифровая библиотека, программа для общения и многое другое в одном месте. Также через сервис можно будет записаться в кружки, секции и детские сады.

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