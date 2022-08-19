Завершено расследование уголовного дела по гибели юной туристки из Санкт-Петербурга в Хибинах

В ночь с 22 на 23 марта 2021 года в Хибинах произошла трагедия с группой юных туристов из Санкт-Петербурга. Фото: МЧС по Мурманской области

В ночь с 22 на 23 марта 2021 года в Хибинах произошла трагедия с группой юных туристов из Санкт-Петербурга. С горы Маннепахк на семерых детей сошел пласт снега, спасти не смогли 12-летнюю девочку.

После случившегося возбудили уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть человека). Обвинение предъявлено двум педагогам дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга, которые руководили туристическим походом.

- Обвиняемые умышленно изменили ранее согласованный маршрутно-квалификационной комиссией маршрут и вывели группу на отрог горы Маннепахк. Согласованный маршрут должен был пролегать в обход указанного отрога по безопасному пути. Обвиняемыми не была учтена физическая подготовленность детей, что повлекло поздний выход на склон, разрыв группы во время движения и утрату контроля со стороны руководителя за действиями участников группы. Кроме того, у группы отсутствовало лавинное снаряжение, наличие которого необходимо при прохождении горной местности, в том числе для быстрого поиска и спасения попавших под лавину туристов, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления Алина Александрович.

Сход снега произошел, когда несколько детей остались без присмотра. Шестерых откопали сразу, а тело девочки нашли только через 2,5 часа. По предварительной информации, она умерла от переохлаждения.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, дальше в случившемся будет разбираться суд. Один из обвиняемых не признает свой вину, второй - частично.

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