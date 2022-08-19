Ушли к водопаду и не вернулись. Пропавших в Териберке туристов искали с воздуха

К девяти вечера прибыли спасатели, на то, чтобы достать туристов из ущелья, понадобилось 1,5 часа. Фото: vk.com/ecology_51

Вечером 18 августа в Териберке проходила поисково-спасательная операция, в которой участвовали даже туристы и гиды. Около 19.00 стало известно, что на территории природного парка потерялись несколько человек.

Фото: vk.com/ecology_51

Пока участники поисков изучали местность, в воздух подняли квадрокоптеры. Через 40 минут был результат.

Фото: vk.com/ecology_51

Фото: vk.com/ecology_51

- В 19.40 пострадавшие были обнаружены в ущелье скалы "Птичий базар" в районе водопада Батарейский. Рейнджеры Регионального центра лесного и экологического контроля спустили пострадавшим теплую одежду и оказывали моральную поддержку до прибытия МЧС, - сообщили в минприроды Мурманской области.

Фото: vk.com/ecology_51

К девяти вечера прибыли спасатели, на то, чтобы достать туристов из ущелья, понадобилось 1,5 часа.

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