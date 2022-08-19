На автодороге М-8 «Холмогоры» в ДТП пострадала семья из четырех человек

Пострадавшую семью госпитализировали, детям спасатели оказали психологическую помощь. Фото: vk.com/aocc29

Около восьми вечера 18 августа на трассе М-8 «Холмогоры» в Архангельской области произошла авария с участием двух машин. На подъезде к Северодвинску у деревни Рикасиха столкнулись Ford Explorer и Kia Sportage.

На подъезде к Северодвинску у деревни Рикасиха столкнулись Ford Explorer и Kia Sportage. Фото: vk.com/aocc29

- В результате столкновения Ford загорелся. 37-летнего водителя авто успели извлечь очевидцы до прибытия служб. Мужчина не пострадал.Kia вылетела с дороги в кювет. В салоне находилась семья из четырех человек: двое взрослых и двое детей 7 и 9 лет. Пострадавшие извлечены очевидцами до прибытия поисково-спасательной группы, - сообщили в Службе спасения им. И.А. Поливаного.

Фото: vk.com/aocc29

Пострадавшую семью госпитализировали, детям спасатели оказали психологическую помощь.

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