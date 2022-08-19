Рано как никогда. В Мурманской области открылся сезон северного сияния

Ночи становятся все темнее, и фотографы достают технику, чтобы поймать аврору бореалис. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Полярный день и белые ночи остались в прошлом, Мурманская область уже находится на рубеже лета и осени. Ночи становятся все темнее, и фотографы достают технику, чтобы поймать аврору бореалис.

Еще на прошлой неделе северяне увидели первое северное сияние после летнего перерыва на Белом море. А теперь оно играло и в Хибинах.

- Небо сегодня в полночь. Это самое мое раннее фото сияния, до этого летнее сияние я снимал только 30 августа, - написал на своей странице в "ВКонтакте" фотограф Валентин Жиганов.

Напомним: на выходных в Мурманской области снова будет жарко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный врач Мурманского областного онкодиспансера опроверг свои слова о штамме "Кентавр". Ранее он сообщил, что в регионе выявлены первые заболевшие (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru