Жителя Кировска отправили на 10-месячные исправительные работы за неуплату алиментов

В итоге мужчину приговорили уже к 10 месяцам исправительных работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Кировска придется отработать 10 месяцев на исправительных работах. Суд постановил, что мужчина должен выплачивать алименты двум своим детям, но даже через два месяца северянин не торопился это выполнять.

- Судебный пристав отделения судебных приставов г. Кировска составил в отношении должника протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе УФСПП по Мурманской области. - Суд, рассмотрев материалы административного дела, признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде отбывания 100 часов обязательных работ.

Но и это не убедило мужчину вспомнить о детях. Да и платить ему было нечем: он не работал и имущества у него не было. Даже когда ему сообщили, что может быть возбуждено уголовное дело, северянин продолжал жить, как живет.

- За злостное уклонение от уплаты алиментов дознавателем отделения судебных приставов в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК Российской Федерации. Однако должник скрылся от органов дознания, в связи с чем был объявлен в розыск, - уточнили приставы.

В итоге мужчину приговорили уже к 10 месяцам исправительных работ.

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