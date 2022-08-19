На выходных в Мурманскую область вернется жара

Очередная порция похолодания может случиться во вторник, 23 августа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На этой неделе тем, кто уже стал доставать из шкафов осеннюю одежду, пришлось еще раз вспомнить о летнем гардеробе. Мурманская область стала главным местом по аномальному теплу 16 и 17 августа. 18 числа небесная канцелярия уже капризничала с дождем и похолоданием из-за холодного атмосферного фронта, но на выходных снова будет тепло.

Как сообщают синоптики, потепление начнется с вечера пятницы, в субботу и воскресенье воздух прогреется до +26. Однако возможны грозы и ливни.

Очередная порция похолодания может случиться во вторник, 23 августа.

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