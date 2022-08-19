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Общество19 августа 2022 8:32

На выходных в Мурманскую область вернется жара

Но северян предупреждают, что возможны грозы
Ника СВЕТЛОВА
Очередная порция похолодания может случиться во вторник, 23 августа.

Очередная порция похолодания может случиться во вторник, 23 августа.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

На этой неделе тем, кто уже стал доставать из шкафов осеннюю одежду, пришлось еще раз вспомнить о летнем гардеробе. Мурманская область стала главным местом по аномальному теплу 16 и 17 августа. 18 числа небесная канцелярия уже капризничала с дождем и похолоданием из-за холодного атмосферного фронта, но на выходных снова будет тепло.

Как сообщают синоптики, потепление начнется с вечера пятницы, в субботу и воскресенье воздух прогреется до +26. Однако возможны грозы и ливни.

Очередная порция похолодания может случиться во вторник, 23 августа.

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