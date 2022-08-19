Стало известно содержание подарочных наборов для первоклассников в Мурманской области

Почти девять тысяч первоклассников сядут в этом году за парты в Мурманской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почти девять тысяч первоклассников сядут в этом году за парты в Мурманской области. В День знания они получат подарочные наборы от правительства региона.

- В его состав входят сумка, канцелярские принадлежности, наборы для творчества, - рассказали в правительстве Мурманской области.

Напомним: в Заполярье сложился дефицит педагогов, вакантны 164 места.

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