В Мурманске ищут владельца потерянных 25 тысяч рублей

В комментариях к записи северяне хвалят нашедшего деньги за честность. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Через соцсети в Мурманске ищут мужчину, который обронил деньги и не заметил этого.

- Человек высокого роста в черных штанах и темной футболке, вы обронили деньги (25 тысяч рублей) и записку, на которой записаны лекарства. На перекрестке, где "Ярмак". Уехал на серой машине, не успел подойти, - написал в группе "Мурманск ДТП ЧП" (18+) Евгений Пленов.

В комментариях к записи северяне хвалят нашедшего деньги за честность.

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