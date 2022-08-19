Ушиб мозга и переломы костей лица. В Мончегорске подростка изуродовали в драке

Пострадавшего подростка увезли в больницу с ушибом мозга, закрытыми переломами лобной кости, стенок глазниц, костей носа. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

17-летнего жителя Мончегорска ждет суд за драку со сверстником. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, в отношении северянина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

- Вечером 21 июня в городском парке им. Бровцева в Мончегорске между обвиняемым и его 17-летним знакомым произошел конфликт. Несовершеннолетний нанес потерпевшему удары по лицу – один кулаком и один локтем, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Пострадавшего подростка увезли в больницу с ушибом мозга, закрытыми переломами лобной кости, стенок глазниц, костей носа. Врачи оценили травмы как тяжкий вред здоровью. Свою вину нападавший признал и рассказал, что спровоцировал драку потому, что его знакомый рассказывал о нем недостоверную информацию.

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