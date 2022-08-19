В Апатитах девочка сломала руку на новой игровой площадке

На месте спасатели наложили шину, потом девочкой занялись сотрудники скорой помощи. Фото: vk.com/passapatity

В Апатитах пострадала несовершеннолетняя местная жительница. Днем 18 августа она играла на новой детской площадке у школы №15.

- Она каталась на карусели с друзьями, в какой-то момент не удержалась и упала, почувствовала резкую боль в руке. Рядом находилась старшая сестра, которая позвонила по "112" и сообщила о случившимся, - сообщили в Профессиональной аварийно-спасательной службе.

На месте спасатели наложили шину, потом девочкой занялись сотрудники скорой помощи.

Напомним: в Мурманске ребенок повредил руку на детской площадке из-за торчащей проволоки.

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