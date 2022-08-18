Хотел попробовать модный тренд. Житель Кировска из-за нервов и мухоморов попал в реанимацию

Он употребил грибы, сообщив родным, что так хочет подлечить нервы.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
23-летний житель Кировска попал в больницу из-за излишней доверчивости к советам, которые встречаются в сети. Он увидел информацию, что грибы, которые считаются несъедобными и даже ядовитыми, могут улучшить память и нормализовать сон.
После этого он употребил грибы, сообщив родным, что так хочет подлечить нервы.
- Через несколько часов ему стало до такой степени плохо, что родные вызвали скорую помощь. Бригада 03 сразу же госпитализировала кировчанина в отделение реанимации АКЦГБ с сильнейшим отравлением токсинами, - пишет «ХибИнформБюро».
Напомним: редкий «кровавый» гриб нашли под Кандалакшей.
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