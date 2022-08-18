Населенные пункты Мурманской области заняли все места в рейтинге аномально теплых мест

Неожиданная жара 16 и 17 августа в Мурманской области оказалась еще и аномальной. Фото: Иван МАКЕЕВ

Неожиданная жара 16 и 17 августа в Мурманской области оказалась еще и аномальной. Столбик термометра в отдельных уголках Кольского полуострова поднялся почти до +30. И это обеспечило то, что населенные пункты и метеостанции Заполярья заняли собой весь рейтинг аномально теплых мест от сайта «Погода и климат».

В него вошли Териберка (+12.7°), Никель (+11.9), Вайда-Губа (+11.7), Полярное (+11.5), Верховье Лотты (+11.4), Ура-Губа (+11), аэропорт «Мурманск» (+11), Туманная (+11), Падун (+10,8), Мурманск (+10,8).

После жары в Заполярье пришли дожди и похолодание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный врач Мурманского областного онкодиспансера опроверг свои слова о штамме "Кентавр". Ранее он сообщил, что в регионе выявлены первые заболевшие (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru