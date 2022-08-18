72 жителя Мурманской области за сутки заразились коронавирусом

За последние 24 часа от болезни умер 1 человек, всего с начала пандемии от нее скончались 3 342 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболевших коронавирусом в Мурманской области становится все больше. Так, по данным федерального оперштаба, только за последние сутки COVID-19 заразились 72 человека. Общее число заболевших составляет 135 917. Для сравнения, 11 августа суточный показатель был 48 человек.

Также за последние 24 часа от болезни умер 1 человек, всего с начала пандемии от нее скончались 3 342 человека.

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