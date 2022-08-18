Жительница Умбы спасалась от побоев бывшего мужа и ударила его ножом

Жительница Умбы за нападение на бывшего мужа едва не отправилась в колонию. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жительница Умбы за нападение на бывшего мужа едва не отправилась в колонию. Убийство едва не случилось во время домашнего застолья, когда северянка схватила нож и ударила им экс-супруга в живот. Мужчина выжил, но врачи оценили его травму как тяжкий вред здоровью.

- В судебном заседании подсудимая пояснила, что ее бывший супруг часто скандалил, поднимал на нее руку, поэтому, испугавшись, она попыталась предотвратить возможное избиение, нанеся удар первым, что попалось под руку, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Суд приговорил северянку к двум годам лишения свободы условно и испытательному скоку. Приговор смягчило то, что ранее женщина не была судима, помогала расследованию дела, раскаялась во всем, а ее бывший муж вер аморальный образ жизни.

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