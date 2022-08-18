На дороге Териберка-Мурманск северяне встретили медведя

Медведей вблизи Териберки встречают часто. Фото: Андрей АБРАМОВ

Автор Telegram-канала «Корабли и пейзажи» поделился кадрами, как он встретил на дороге из Териберку в Мурманск медведя.

- Для всех нас это была первая встреча с медведем в его естественной среде обитания, отчего был невероятный восторг и буря эмоций. Хотелось, конечно, снять его с воздуха, но не даром говорят, что мишки очень шустрые. Я даже не успел распаковаться, как он скрылся от нас в лесу, - рассказал подробности встречи северянин.

Медведей вблизи Териберки встречают часто. Этим летом косолапый помешал туристам жарить шашлыки.

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