Жительница Кировска на чужие деньги купила лангусты, креветки и шампанское

39-летняя жительница Кировска получила год лишения свободы условно за то, что купила на чужие деньги. Фото: Антон ЗАБИРОВ

39-летняя жительница Кировска получила год лишения свободы условно за то, что купила на чужие деньги. Северянка на улице нашла чью-то карту.

- Зная, что по карте можно расплачиваться без пин-кода за покупки на сумму менее 1000 рублей, она пошла в магазины. Она купила в несколько заходов две бутылки шампанского, купаты, креветки и лангустов, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Но кировчанка не учла, что каждый шаг записывают камеры видеонаблюдения, а владелице карты приходят уведомления от банка о списании денег. После правоохранители выяснили, что карту потеряла девочка, которую мама отправила за покупками.

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