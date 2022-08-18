Андрей Чибис лично проведет собеседования с финалистами конкурса «Лидеры Севера»

В сентябре в Мурманской области стартует очередной конкурса «Лидеры Севера», который помогает сформировать резерв управленческих кадров. Фото: Правительство Мурманской области

В сентябре в Мурманской области стартует очередной конкурса «Лидеры Севера», который помогает сформировать резерв управленческих кадров. Его запустили в 2019 году, тогда было решено, что очный этап будет включать в себя собеседования и деловые игры на решение сложных управленческих задач.

- В этом году соискателей ждет несколько этапов в онлайн и очном форматах. Известно, что собеседовать финалистов будет лично губернатор Андрей Чибис. Победители «Лидеров Севера» будут объявлены в декабре 2022 года. Они получат возможность претендовать на руководящие должности в системе государственного и муниципального управления, - сообщает Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Напомним: в Мурманской области создано 79 квотируемых мест для врачей, из которых 56 уже заняты.

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