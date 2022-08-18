В Мурманской области начинаются мероприятия форума «Армия-2022»

С 19 по 21 августа Северный флот проведет мероприятия в рамках военно-технического форума «Армия-2022». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 19 по 21 августа Северный флот проведет мероприятия в рамках военно-технического форума «Армия-2022».

- В них будет задействовано более 1000 военнослужащих. К показу зрителям спланированы более 200 единиц современного, а также исторического вооружения и военной техники. Выставки будут развернуты на трех площадках: в военном городке соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил в Североморске, на территории музейного комплекса ВВС СФ в поселке Сафоново и в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» возле Кильдинстроя, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Также в рамках форума подведут предварительные итоги второго сезона совместной комплексной экспедиции Северного флота и РГО «Помни войну». Праздник в парке «Патриот» пройдет 21 августа.

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