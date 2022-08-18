В Мурманской области работает бизнес-миссия ДНР

В Мурманскую область прибыла бизнес-миссия из ДНР. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскую область прибыла бизнес-миссия из ДНР. Ее приезд был анонсирован в начале августа, после того, как делегация из Заполярья во главе с губернатором Андреем Чибисом посетила Донецк.

- Встречу с представителями министерства промышленности и торговли Донецкий Народной Республики и крупных предприятий. Заполярные компании заинтересованы в продукции, производимой предприятиями ДНР, по некоторым направлениям мы уже активно работаем. Уверены, что сотрудничество будет плодотворным, - сообщил Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Напомним: в Донецке делегация из Мурманской области попала под обстрел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный врач Мурманского областного онкодиспансера опроверг свои слова о штамме "Кентавр". Ранее он сообщил, что в регионе выявлены первые заболевшие (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru