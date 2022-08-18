В Мурманской области ожидается туман

После аномальной жары в Мурманской области температура воздуха снижается из-за холодного атмосферного фронта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

После аномальной жары в Мурманской области температура воздуха снижается из-за холодного атмосферного фронта.

- 19 августа ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь, ночью туман. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, при прояснениях +2+7°, днем +18+23°, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

Напомним: 16 и 17 августа в Мурманске были обновлены суточные температурные рекорды.

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