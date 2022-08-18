Искали алкоголиков и северян с психическими расстройствами. В Мурманске задержали банду «черных риэлторов»

Своими жертвами участники группы выбирали алкоголиков и северян с психическими расстройствами. Фото: Скриншот видео

В суд переданы материалы уголовного дела в отношении девяти членов банды «черных риэлторов», орудовавшей в Мурманской области. Они успели совершить 21 преступление, в их числе 19 связаны с квартирами, а два – с кражей денег с банковских счетов.

Своими жертвами участники группы выбирали алкоголиков и северян с психическими расстройствами.

- Это позволяло легко войти к ним в доверие. Уговорами и обманом члены группы склоняли потерпевших к отчуждению жилых помещений. Злоумышленники обещали гражданам предоставить взамен жилье меньшей площадью, оплатив задолженности за коммунальные платежи, однако выполнять взятые на себя обязательства не намеревались, преследуя цель незаконного приобретения права собственности на жилые помещения путем обмана и злоупотребления доверием, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

«Черных риэлторов» задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии, сейчас они находятся под стражей и свою вину не признают. Ущерб от их действий оценивается в 28 миллионов рублей. На имущество обвиняемых наложили арест, его оценили в 72 миллиона рублей.

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