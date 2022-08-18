50-летнего жителя Заполярного будут судить за нападение на полицейского

Свою вину северянин признает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До пяти лет лишения свободы грозит 50-летнему жителю Заполярного. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, его обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

- Днем 2 мая сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД России «Печенгский» прибыл в квартиру обвиняемого из-за нарушения общественного порядка. Последний, находясь в состоянии опьянения, был недоволен этим. На его законное требование проследовать в отделение полиции для разбирательства, обвиняемый нанес потерпевшему не менее двух ударов по телу, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Свою вину северянин признает.

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