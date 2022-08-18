В самолетах из Мурманска в Москву и Санкт-Петербург заморозят цены для пенсионеров

На авиамаршрутах из Мурманска в Санкт-Петербург и Москву с 17 августа будет действовать фиксированный тариф для пенсионеров (мужчины старше 60 лет, женщины – 55 лет). Фото: Антон ЗАБИРОВ

На авиамаршрутах из Мурманска в Санкт-Петербург и Москву с 17 августа будет действовать фиксированный тариф для пенсионеров (мужчины старше 60 лет, женщины – 55 лет).

- Стоимость билета из Мурманска в Москву составит 3 500 рублей, из Мурманска в Санкт-Петербург - 2 500 рублей. Возможна комбинация для транзитных перевозок между городами России через Москву, Санкт-Петербург и Красноярск, - сообщили в комитете по туризму Мурманской области. - Дополнительная скидка на билет в размере 25% предусмотрена для детей от 2 до 12 лет, которые путешествуют со взрослым пассажиром категории «Пенсионер». Тариф включает все таксы и сборы и позволяет провезти одно место багажа.

Напомним: прямые самолеты будут летать из Мурманска в Новосибирск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Арктика сказала «нет». Федор Конюхов прервал рекордный полет к Северному полюсу. Мировой рекорд Федора Конюхова по достижению Северного полюса по воздуху сорвался (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru