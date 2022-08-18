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Общество18 августа 2022 9:43

Стало известно, почему патриарх Кирилл отложил поездку в Архангельск

Патриарх Кирилл отложил поездку в Архангельск
Есения ДОБРОНРАВОВА
В 2009 году он посетил Архангельск и место, на котором ранее находился собор.

В 2009 году он посетил Архангельск и место, на котором ранее находился собор.

Фото: Елена ЧИНКОВА

19 августа в Михайло-Архангельском кафедральном соборе в Архангельске должна была состояться божественная литургия, возглавляемая Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Однако визит главы РПЦ в Архангельскую область перенесли.

- Это связано с графиком патриарха, - сообщили в Архангельской епархии.

Ранее сообщалось, что глава РПЦ не приедет из-за состояния здоровья и ситуации с коронавирусом, но эта ситуация не подтвердилась.

В 2009 году он посетил Архангельск и место, на котором ранее находился собор.

Напомним: Патриарх Кирилл стал почетным гражданином Архангельской области.

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