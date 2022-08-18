Медицинский шаттл из Видяево выполнил первый рейс в Кольскую ЦРБ

В Мурманской области начал курсировать новый мединский шаттл, который выполнил первый рейс из Видяево в Кольскую ЦРБ. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области начал курсировать новый мединский шаттл, который выполнил первый рейс из Видяево в Кольскую ЦРБ. Теперь жителям ЗАТО удобнее ездить к врачам на консультации и обследования на расстояние почти в 70 километров.

С просьбой запустить такой маршрут к властям обратились сами северяне, так как в амбулатории ЗАТО можно пройти не всех узких специалистов.

- Первый выезд шаттла состоялся 17 августа. Консультации и обследования уже получила первая группа пациентов. Они были записаны на консультации к узким специалистам ранее и состояли в листе ожидания, - сообщили в минздраве Мурманской области.

Напомним: с сентября 2021 года курсирует медицинский шаттл сообщением «Ковдор - Мончегорск», а с мая 2022 года - сообщением «Зеленоборский - Кандалакша».

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