20-летний житель Мурманской области угнал машину и заснул в ней у кладбища

Молодой человек не смог рассказать, зачем угнал машину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

43-летний житель Кольского района Мурманской области сделал глупый поступок, за который ему грозит до пяти лет лишения свободы. Как сообщили в УМВД региона, в отношении мужчины возбудили уголовное дело за угон.

За помощью к полиции обратился 43-летний северянин, у которого пропал Opel, который он на несколько минут оставил у одного из домов на улице Привокзальной в Коле. Неосмотрительно водитель оставил ключи в замке зажигания.

- Полицейские незамедлительно составили ориентировку на угнанное авто передали всем дежурным экипажам. Спустя непродолжительное время сотрудниками дорожно-патрульной службы иномарка была обнаружена у городского кладбища, за рулем находился спящий мужчина, - рассказали в УМВД по Мурманской области.

Молодой человек не смог рассказать, зачем угнал машину.

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