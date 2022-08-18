Рядом с ТРЦ «Форум» в Мурманске сгорела Mazda CX-7

Вечером 17 августа в Мурманске горела машина. Сообщение о пожаре поступило в 20.46. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 17 августа в Мурманске горела машина. Сообщение о пожаре поступило в 20.46.

- Это случилось на выезде с улицы Кооперативная на Восточно-объездную дорогу. Уже в 20.58 пожар был ликвидирован полностью, тем не менее автомобиль Mazda CX-7 обгорел по всей площади. – сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: в Апатитах тушили горящие шпалы.

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