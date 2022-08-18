Атмосферный фронт принесет в Мурманскую область дожди и похолодание

В среду столбик термометра упорно стремился к +30. Но это был прощальный аккорд летней жары. Фото: Михаил ФРОЛОВ

16 и 17 августа в Мурманской области были обновлены температурные рекорды. В среду столбик термометра упорно стремился к +30. Но это был прощальный аккорд летней жары.

- 18 августа по Мурманской области ожидается прохождение холодного атмосферного фронта с обильными дождями, поэтому температура воздуха, на большей части Мурманской области, уже не превысит отметки +14+20 градусов – сообщает гидрометцентр Мурманской области.

Напомним: с начала лета в регионе во время купания и рыбалки утонули 16 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Арктика сказала «нет». Федор Конюхов прервал рекордный полет к Северному полюсу. Мировой рекорд Федора Конюхова по достижению Северного полюса по воздуху сорвался (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru