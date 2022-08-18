Рис, пшено и лук стали лидерами по росту цен в Мурманской области

Еженедельный мониторинг цен на социально значимые продукты опубликовал Мурманскстат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еженедельный мониторинг цен на социально значимые продукты опубликовал Мурманскстат, специалисты которого сравнили данные от магазинов Мурманска, Апатитов и Североморска.

Так, за последнюю неделю больше всего подорожали рис (на 2,4%), пшено (на 2,3), репчатый лук (на 2,2), яблоки (на 1,7), сливочное масло (на 1,0), куриные яйца (на 0,5).

- Вместе с тем снизились цены на свежую белокочанную капусту (на 3,6%), картофель (на 1,8), гречневую крупу-ядрицу (на 1,4), морковь (на 0,5%), - сообщили в Мурманскстате.

На предыдущей неделе лидерами по удорожанию стали лук и молоко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru