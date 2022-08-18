В Мурманской области построят семь быстровозводимых гостиниц

Модульные гостиницы появятся в Кандалакшском, Кольском, Ловозерском районах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области в 2022 году семь предпринимателей получат субсидии по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» на строительство модульных быстровозводимых гостиниц. Все вместе они рассчитаны на прием 200 гостей.

Заполярье вошло в число 19 регионов, где будет реализован пилотный проект.

- В проектах по возведению модульных гостиниц участие 50 на 50. Мурманская область уже является одним из самых востребованных направлений для путешествий по Северо-Западу России. Новые проекты укрепят ее позиции на рынке туриндустрии, - сообщили вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Модульные гостиницы появятся в Кандалакшском, Кольском, Ловозерском районах. Размер субсидии составит от 11,4 до 30 миллионов рублей.

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