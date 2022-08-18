В Мурманской области четырех сотрудников полиции подозревают в крабовом браконьерстве

По предварительным данным, речь идет о 54 камчатских крабах, которые поймали полицейские в Кольском заливе. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Четырех полицейских в Мурманской области могут обвинить в крабовом браконьерстве. Об этом «КП»-Мурманск» сообщили в УМВД региона.

- Оперативниками Мурманской области выявлены факты противоправной деятельности, совершенные сотрудниками регионального УМВД. По предварительной информации, четверо сотрудников в июле 2022 года участвовали в незаконной добыче водных биоресурсов. Руководством регионального УМВД по данному факту назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины указанных лиц, они понесут наказание в установленном законом порядке, - сообщила врио начальника ОИиОС УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.

По предварительным данным, речь идет о 54 камчатских крабах, которые поймали полицейские в Кольском заливе.

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